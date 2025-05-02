Масштабна атака РФ на Запоріжжя: рятувальні роботи завершили, скільки постраждалих

У Запоріжжі завершили рятувальні роботи після масованої атаки Росії в ніч на 2 травня. Внаслідок нальоту дронів постраждали 29 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, з них двоє дітей.

Рятувальники деблокували з-під завалів будинку трьох людей. Раніше повідомлялося про нібито загибель 61-річного чоловіка. Ця інформація не підтвердилася, чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих уточнюється.

"У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи. Станом на 07:00 2 травня кількість травмованих зросла до 29 громадян", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів на Запоріжжя

Пізно ввечері 1 травня російські дрони атакували Запоріжжя. За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа.

Станом на ранок голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у місті пошкоджені 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти. Також під удар ворога потрапив локомотиворемонтний завод "Укрзалізниці".

Всього цієї ночі РФ випустила по Україні 150 дронів. Сили ППО знищили 64 безпілотники. Ще 62 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

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