Масштабная атака РФ на Запорожье: спасательные работы завершили, сколько пострадавших

В Запорожье завершили спасательные работы после массированной атаки России в ночь на 2 мая. В результате налета дронов пострадали 29 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Спасатели деблокировали из-под завалов дома трех человек. Ранее сообщалось о якобы гибели 61-летнего мужчины. Эта информация не подтвердилась, мужчина пришел в сознание. Количество пострадавших уточняется.

"В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы. По состоянию на 07:00 2 мая количество травмированных возросло до 29 граждан", - говорится в сообщении.

Атака дронов на Запорожье

Поздно вечером 1 мая российские дроны атаковали Запорожье. По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар.

По состоянию на утро глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе повреждены 27 многоэтажек, более 10 частных домов, нежилые здания и учебные заведения. Также под удар врага попал локомотиворемонтный завод "Укрзализныци".

Всего этой ночью РФ выпустила по Украине 150 дронов. Силы ПВО уничтожили 64 беспилотника. Еще 62 дрона-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

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