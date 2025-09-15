Масштабна атака паралізувала ресурси російської ЦВК, - джерела

За інформацією джерел в українській розвідці, метою атаки стало блокування онлайн-голосування на російських виборах, які окупаційна влада проводить і на тимчасово окупованих територіях України.

Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів:

сервери ЦВК та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), задіяна під час онлайн-голосування на виборах міських голів та губернаторів у РФ;

магістральні маршрутизатори “Ростелеком”;

сервери державного порталу цифрових послуг РФ “Госуслуги”.

Внаслідок атаки робота цифрових сервісів була тимчасово паралізована, і багато росіян не змогли проголосувати на виборах у регіонах РФ.

“В здании ЦИК лег интернет - идет атака” - емоційно прокоментувала кібернапад голова російської ЦВК Елла Панфілова.

Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді.

За їхніми даними “через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі”.

Фото від джерел