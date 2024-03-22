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Масштабная атака на энергетику. По Украине перебои со светом, обесточена линия к ЗАЭС

Украина, Пятница 22 марта 2024 06:55
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Масштабная атака на энергетику. По Украине перебои со светом, обесточена линия к ЗАЭС Фото: россияне масштабно обстреливают энергосистему Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация осуществила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время. Зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Украины Германа Галущенко.

По его словам, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

"К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС", - отметил он.

Галущенко добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Атака на Украину 22 марта

В ночь на 22 марта российские военные масштабно атакуют Украину ракетами.

Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря. Также сообщалось о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 и МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

В Харькове и Днепре после обстрелов исчезла электроэнергия.

В Хмельницкой области прогремели взрывы, в ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.

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