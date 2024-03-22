Масштабная атака на энергетику. По Украине перебои со светом, обесточена линия к ЗАЭС

Российская Федерация осуществила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время. Зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Украины Германа Галущенко.

По его словам, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

"К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС", - отметил он.

Галущенко добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.