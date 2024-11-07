Масштабна атака на Київ: сили ППО збили понад 30 дронів

Дрони заходили на Київ як поодинці, так і групами з різних напрямків, на різних висотах, включаючи дуже низькі та значні. Повітряна тривога у Києві тривала вісім годин.

Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони було знешкоджено понад 30 російських дронів над Києвом і на підступах до нього. Точну кількість та тип безпілотників, заявили в КМВА, оприлюднять Повітряні Сили України.

Падіння уламків зафіксовано в шести районах міста, пошкоджено кілька житлових і нежитлових будівель. На місці падінь виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. Відомо про двох постраждалих, які перебувають у задовільному стані.

У КМВА додали, що на даний час у Києві повітряної тривоги немає, проте у повітряному просторі України ще зафіксовано безпілотники, які можуть прямувати в бік столиці.