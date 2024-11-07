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Масштабна атака на Київ: сили ППО збили понад 30 дронів

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 7 листопада російські військові знову атакували Київ ударними безпілотниками. Напад був масованим і складався з декількох хвиль.

Дрони заходили на Київ як поодинці, так і групами з різних напрямків, на різних висотах, включаючи дуже низькі та значні. Повітряна тривога у Києві тривала вісім годин.

Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони було знешкоджено понад 30 російських дронів над Києвом і на підступах до нього. Точну кількість та тип безпілотників, заявили в КМВА, оприлюднять Повітряні Сили України.

Падіння уламків зафіксовано в шести районах міста, пошкоджено кілька житлових і нежитлових будівель. На місці падінь виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. Відомо про двох постраждалих, які перебувають у задовільному стані.

У КМВА додали, що на даний час у Києві повітряної тривоги немає, проте у повітряному просторі України ще зафіксовано безпілотники, які можуть прямувати в бік столиці. 

Масована атака на Київ

Російські сили здійснили чергову атаку з використанням ударних безпілотників "Шахед", яка розпочалася ще ввечері. Дрони рухалися, зокрема, й у бік Києва. Повітряну тривогу у столиці оголосили після опівночі, а відбій пролунав лише близько восьмої ранку.

Вночі було зафіксовано роботу ППО над Києвом – у місті пролунала серія вибухів. Близько другої години ночі столична влада повідомила про наслідки атаки у Голосіївському районі, де через падіння уламків дронів виникла пожежа.

Зранку стало відомо про пошкодження в інших районах міста, де також зафіксовано падіння уламків. Подробиці та фото з місць пожеж читайте в матеріалі РБК-Україна.

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