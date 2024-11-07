Масштабная атака на Киев: силы ПВО сбили более 30 дронов

Дроны заходили на Киев как поодиночке, так и группами с разных направлений, на разных высотах, включая очень низкие и значительные. Воздушная тревога в Киеве продолжалась восемь часов.

Благодаря слаженной работе противовоздушной обороны было обезврежено более 30 российских дронов над Киевом и на подступах к нему. Точное количество и тип беспилотников, заявили в КГВА, обнародуют Воздушные Силы Украины.

Падение обломков зафиксировано в шести районах города, повреждены несколько жилых и нежилых зданий. На месте падений возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Известно о двух пострадавших, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

В КГВА добавили, что в настоящее время в Киеве воздушной тревоги нет, однако в воздушном пространстве Украины еще зафиксированы беспилотники, которые могут направляться в сторону столицы.