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Масштабная атака на Киев: силы ПВО сбили более 30 дронов

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 7 ноября российские военные снова атаковали Киев ударными беспилотниками. Нападение было массированным и состояло из нескольких волн.

Дроны заходили на Киев как поодиночке, так и группами с разных направлений, на разных высотах, включая очень низкие и значительные. Воздушная тревога в Киеве продолжалась восемь часов.

Благодаря слаженной работе противовоздушной обороны было обезврежено более 30 российских дронов над Киевом и на подступах к нему. Точное количество и тип беспилотников, заявили в КГВА, обнародуют Воздушные Силы Украины.

Падение обломков зафиксировано в шести районах города, повреждены несколько жилых и нежилых зданий. На месте падений возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Известно о двух пострадавших, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

В КГВА добавили, что в настоящее время в Киеве воздушной тревоги нет, однако в воздушном пространстве Украины еще зафиксированы беспилотники, которые могут направляться в сторону столицы. 

Массированная атака на Киев

Российские силы совершили очередную атаку с использованием начавшейся еще вечером ударных беспилотников "Шахед". Дроны двигались, в частности, и в сторону Киева. Воздушную тревогу в столице объявили после полуночи, а отбой раздался лишь около восьми утра.

Ночью была зафиксирована работа ПВО над Киевом - в городе прозвучала серия взрывов. Около двух часов ночи столичные власти сообщили о последствиях атаки в Голосеевском районе, где из-за падения обломков дронов возник пожар.

Утром стало известно о повреждениях других районов города, где также зафиксировано падение обломков. Подробности и фото из мест пожаров читайте в материале РБК-Украина.

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