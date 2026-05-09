Масштаби пожежі у Зоні відчуження зросли через потужний вітер та засуху, - ДСНС

Ситуація з лісовими пожежами

Нагадаємо, раніше голова Державного агентства України з управління зоною відчуження зазначав, що фахівці проводять постійний моніторинг радіаційного фону. У МВС також оцінили ситуацію та повідомили, чи є радіаційна загроза через пожежу в Чорнобильській зоні.

Зранку 8 травня стало відомо, що у зоні відчуження вирує масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер швидко охоплює нові ділянки. Тоді орієнтовна площа займання у лісі становила понад 1100 гектарів.

Крім того, величезна лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини за добу збільшилася майже вдвічі. Вогонь охопив близько 4,3 тисячі гектарів та повернув у бік території Росії.