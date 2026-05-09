UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Масштаби пожежі у Зоні відчуження зросли через потужний вітер та засуху, - ДСНС

20:03 09.05.2026 Сб
2 хв
Що відомо про ситуацію в Чорнобильській зоні?
aimg Сергій Козачук
Фото: пожежа в Зоні відчуження (facebook.com/DSNSKyiv)

У Зоні відчуження масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів намагаються приборкати сотні рятувальників. Попри сильний вітер та посуху, ситуація залишається під контролем.

Ситуація на місці займання

Як зазначили в ДСНС, станом на 17:00 вогонь пройшов площу у 1200 га.

Швидкому розповсюдженню полум’я сприяють несприятливі погодні умови - тривала відсутність опадів та різкі пориви вітру.

Наразі триває активна ліквідація осередків займання. Фахівці працюють над тим, щоб не допустити подальшого розростання пожежі вглиб лісових масивів Чорнобильської зони.

Фото: пожежа в Зоні відчуження (t.me/dsns_telegram)

До гасіння залучено значні ресурси рятувальних підрозділів. Зокрема, загальна кількість особового складу становить 374 особи, безпосередньо від ДСНС на місці працюють 253 рятувальники.

У відомстві наголошують, що на цей час ситуація повністю контрольована.

Ситуація з лісовими пожежами

Нагадаємо, раніше голова Державного агентства України з управління зоною відчуження зазначав, що фахівці проводять постійний моніторинг радіаційного фону. У МВС також оцінили ситуацію та повідомили, чи є радіаційна загроза через пожежу в Чорнобильській зоні.

Зранку 8 травня стало відомо, що у зоні відчуження вирує масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер швидко охоплює нові ділянки. Тоді орієнтовна площа займання у лісі становила понад 1100 гектарів.

Крім того, величезна лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини за добу збільшилася майже вдвічі. Вогонь охопив близько 4,3 тисячі гектарів та повернув у бік території Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПожежаЧорнобильДСНС