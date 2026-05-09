Масштаби пожежі у Зоні відчуження зросли через потужний вітер та засуху, - ДСНС

У Зоні відчуження масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів намагаються приборкати сотні рятувальників. Попри сильний вітер та посуху, ситуація залишається під контролем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначили в ДСНС, станом на 17:00 вогонь пройшов площу у 1200 га.
Швидкому розповсюдженню полум’я сприяють несприятливі погодні умови - тривала відсутність опадів та різкі пориви вітру.
Наразі триває активна ліквідація осередків займання. Фахівці працюють над тим, щоб не допустити подальшого розростання пожежі вглиб лісових масивів Чорнобильської зони.
До гасіння залучено значні ресурси рятувальних підрозділів. Зокрема, загальна кількість особового складу становить 374 особи, безпосередньо від ДСНС на місці працюють 253 рятувальники.
У відомстві наголошують, що на цей час ситуація повністю контрольована.
Нагадаємо, раніше голова Державного агентства України з управління зоною відчуження зазначав, що фахівці проводять постійний моніторинг радіаційного фону. У МВС також оцінили ситуацію та повідомили, чи є радіаційна загроза через пожежу в Чорнобильській зоні.
Зранку 8 травня стало відомо, що у зоні відчуження вирує масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер швидко охоплює нові ділянки. Тоді орієнтовна площа займання у лісі становила понад 1100 гектарів.
Крім того, величезна лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини за добу збільшилася майже вдвічі. Вогонь охопив близько 4,3 тисячі гектарів та повернув у бік території Росії.