Масштаби, наближені до Другої світової: Трегубов про ситуацію на Покровському напрямку

"Ситуація на Покровському напрямку є найважчою на цьому фронті впродовж останнього року, за винятком буквально кількох тижнів навесні. Він є ключовим для росіян, у тому числі в цій кампанії, літній кампанії. Але станом на зараз там, певно, навіть важче, ніж було у будь-який попередній період, бо росіяни кинули просто велетенську ораву людей", - говорить Трегубов.

Він зазначив, що ворог факти намагається наступати з двох напрямків, щоб відрізати місто з південного заходу та північного сходу.

Зокрема, на південному заході росіяни "отримали по зубах". Що ж стосується північного сходу, там окупанти намагаються витрачати велику кількість особового складу, щоб зайняти кілька населених пунктів та ускладнити логістику для ЗСУ.

За словами Трегубова, якщо під час зимової компанія армія РФ була змушена відійти, то тепер ворог кинув на один вузький напрямок до 100 тисяч особового складу.

"Це реально вже масштаби, наближені до Другої світової, навіть не до локальних воєн, як чеченська чи афганська", - сказав речник ОСУВ "Дніпро".

Також він додав, що наразі окупанти так само дотримуються тактики просочення в український тил, як навесні. Зокрема, таким чином ворог намагається наступати.

"Кілзони (зони ураження - ред.) просто проповзають, намагаючись зробити це або непомітно, або просто покидають когось одного, інші проповзають. Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км. ...Так, тисячі помруть, але якісь двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків. До них висунуться резерви, яких і так небагато. Там почнеться вогневий бій. Власне, таким чином вони наступають", - резюмував Трегубов.