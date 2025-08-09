Масштабы, приближенные ко Второй мировой: Трегубов о ситуации на Покровском направлении

"Ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой на этом фронте в течение последнего года, за исключением буквально нескольких недель весной. Он является ключевым для россиян, в том числе в этой кампании, летней кампании. Но по состоянию на сейчас там, вероятно, даже труднее, чем было в любой предыдущий период, потому что россияне бросили просто огромную ораву людей", - говорит Трегубов.

Он отметил, что враг фактически пытается наступать с двух направлений, чтобы отрезать город с юго-запада и северо-востока.

В частности, на юго-западе россияне "получили по зубам". Что же касается северо-востока, там оккупанты пытаются тратить большое количество личного состава, чтобы занять несколько населенных пунктов и усложнить логистику для ВСУ.

По словам Трегубова, если во время зимней компания армия РФ была вынуждена отойти, то теперь враг бросил на одно узкое направление до 100 тысяч личного состава.

"Это реально уже масштабы, приближенные ко Второй мировой, даже не к локальным войнам, как чеченская или афганская", - сказал представитель ОСУВ "Днепр".

Также он добавил, что сейчас оккупанты так же придерживаются тактики просачивания в украинский тыл, как весной. В частности, таким образом враг пытается наступать.

"Килзоны (зоны поражения - ред.) просто проползают, пытаясь сделать это или незаметно, или просто покидают кого-то одного, другие проползают. Некоторым, как мы знаем из опытов пленных, приходится проползать 60 км. ...Да, тысячи умрут, но какие-то двое залезут, закрепятся у нас где-то за первой линией украинских позиций, начнут огневые действия, начнут пытаться гонять украинских дронщиков. К ним выдвинутся резервы, которых и так немного. Там начнется огневой бой. Собственно, таким образом они наступают", - резюмировал Трегубов.