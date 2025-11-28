Масштаби брехні Путіна вражають: Сирський розповів, що відбувається в Куп'янську

Російське керівництво поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. Українські воїни продовжують зачистку міста від залишків окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в Telegram.
За словами генерала, ситуація на Куп'янському напрямку потребує значної уваги, оскільки динаміка боїв висока і це вимагає максимальної узгодженості дій.
Сирський відвідав угруповання військ і військових частин у Харківській області та ознайомився з оперативною обстановкою.
Головнокомандувач розповів, що українські захисники продовжують проводити як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Вони щодня відбуваються в рамках комплексних заходів для стабілізації ситуації в Куп'янську.
Як зазначив генерал, у місті триває виявлення окупантів з метою знищення або взяття в полон.
"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп'янську вражають. А правда полягає в тому, що в наступні дні після їхніх заяв у місті фіксували менше ніж 40 російських абонентів радіообміну", - підкреслив він.
Водночас на підступах до міста українські воїни утримують певні рубежі та посилюють вогневий вплив на ворога, щоб заблокувати шляхи постачання.
Сирський під час поїздки дав командирам вказівки з метою забезпечення потреб підрозділів.
Нагадаємо, ще 20 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що в Куп'янську нібито заблокували "до 15 батальйонів ЗСУ".
При цьому начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов нафантазував "звільнення" міста.
Учора, 27 листопада, глава Кремля сказав, що "в Комсомольську" тривають бойові дії. Примітно, що на території Донецької області, яку контролюють українські захисники, такого населеного пункту немає.