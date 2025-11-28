Масштаби брехні Путіна вражають: Сирський розповів, що відбувається в Куп'янську

За словами генерала, ситуація на Куп'янському напрямку потребує значної уваги, оскільки динаміка боїв висока і це вимагає максимальної узгодженості дій.

Сирський відвідав угруповання військ і військових частин у Харківській області та ознайомився з оперативною обстановкою.

Головнокомандувач розповів, що українські захисники продовжують проводити як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Вони щодня відбуваються в рамках комплексних заходів для стабілізації ситуації в Куп'янську.

Як зазначив генерал, у місті триває виявлення окупантів з метою знищення або взяття в полон.

"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп'янську вражають. А правда полягає в тому, що в наступні дні після їхніх заяв у місті фіксували менше ніж 40 російських абонентів радіообміну", - підкреслив він.

Водночас на підступах до міста українські воїни утримують певні рубежі та посилюють вогневий вплив на ворога, щоб заблокувати шляхи постачання.

Сирський під час поїздки дав командирам вказівки з метою забезпечення потреб підрозділів.