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Масштаб аварии существенен. В "Укрэнерго" описали ситуацию со светом в Одесской области

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Суббота 04 февраля 2023 12:10
Масштаб аварии существенен. В "Укрэнерго" описали ситуацию со светом в Одесской области Фото: в "Укрэнерго" описали ситуацию со светом в Одесской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области произошла масштабная авария на магистральной сети. Ограничения энергопитания будут продолжительнее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Что произошло?

В Одесской области утром произошла масштабная авария на одной из высоковольтных подстанций - вышел из строя автотрансформатор, который восстанавливали после российских атак.

"Из-за этого в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе - аварийные отключения. В большинстве других районов области не существует препятствий для доставки электроэнергии потребителям", - пишет "Укрэнерго".

Россия умышленно пытается нанести удары по высоковольтной инфраструктуре, чтобы обесточить область. Ремонтные бригады неоднократно восстанавливали работу поврежденного оборудования, которое работало по резервным схемам.

"Из-за этого для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования", - добавляет пресс-служба.

Чего ожидать?

Из-за существенных масштабов аварии - ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными.

"Сейчас невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОГА и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и прилегающих районов", - отмечает пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в результате аварии на подстанции Одесса и часть Одесского района остались без света.

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Одесса Укрэнерго Электроэнергия
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