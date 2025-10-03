Масову появу дронів помітили над військовим об'єктом у Бельгії

Політ безпілотників зафіксували близько 1:45 ночі у п’ятницю в районі села Ельзенборн, де знаходиться полігон і навчальний центр бельгійської армії, а також база повітряних сил.

Об'єкт займає площу близько 28 квадратних кілометрів і розташований приблизно за 5 кілометрів від німецького кордону.

В міністерстві оборони Бельгії вже підтвердили факт появи дронів.

Як розповів військовий, дрони були виявлені випадково під час тестування системи спостереження та виявлення безпілотників. За попередньою інформацією, дрони перелетіли до Бельгії через кордон у Німеччину, де їх помітила поліція в містечку Дюрен.

Звідки взялися дрони та хто ними керував, поки що невідомо. Бельгійські військові розпочали розслідування інциденту.