Массовое появление дронов заметили над военным объектом в Бельгии

15 дронов заметили над бельгийской военной базой в Эльзенборне,
которая расположена вблизи границы с Германией. Инцидент уже расследует армия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийский телеканал VRT.
Полет беспилотников зафиксировали около 1:45 ночи в пятницу в районе деревни Эльзенборн, где находится полигон и учебный центр бельгийской армии, а также база воздушных сил.
Объект занимает площадь около 28 квадратных километров и расположен примерно в 5 километрах от немецкой границы.
В министерстве обороны Бельгии уже подтвердили факт появления дронов.
Как рассказал военный, дроны были обнаружены случайно во время тестирования системы наблюдения и обнаружения беспилотников. По предварительной информации, дроны перелетели в Бельгию через границу в Германию, где их заметила полиция в городке Дюрен.
Откуда взялись дроны и кто ими управлял, пока неизвестно. Бельгийские военные начали расследование инцидента.
За последние недели страны НАТО фиксируют провокации со стороны РФ. Среди них - проникновение дронов в европейское воздушное пространство.
Так, 10 сентября российские беспилотники залетели в Польшу.
А в ночь на 25 сентября над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп зафиксировали неизвестные беспилотники.
Аэропорт Ольборга на несколько часов приостановил работу из-за появления дронов в воздушном пространстве.
Подобные случаи зафиксированы также над военной авиабазой и архипелагом Карлскруна в Швеции.