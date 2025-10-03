RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Массовое появление дронов заметили над военным объектом в Бельгии

Фото: бельгийские военные (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

15 дронов заметили над бельгийской военной базой в Эльзенборне,
которая расположена вблизи границы с Германией. Инцидент уже расследует армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийский телеканал VRT.

Полет беспилотников зафиксировали около 1:45 ночи в пятницу в районе деревни Эльзенборн, где находится полигон и учебный центр бельгийской армии, а также база воздушных сил.

Объект занимает площадь около 28 квадратных километров и расположен примерно в 5 километрах от немецкой границы.

В министерстве обороны Бельгии уже подтвердили факт появления дронов.

Как рассказал военный, дроны были обнаружены случайно во время тестирования системы наблюдения и обнаружения беспилотников. По предварительной информации, дроны перелетели в Бельгию через границу в Германию, где их заметила полиция в городке Дюрен.

Откуда взялись дроны и кто ими управлял, пока неизвестно. Бельгийские военные начали расследование инцидента.

 

Дроны в странах ЕС

За последние недели страны НАТО фиксируют провокации со стороны РФ. Среди них - проникновение дронов в европейское воздушное пространство.

Так, 10 сентября российские беспилотники залетели в Польшу.

А в ночь на 25 сентября над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп зафиксировали неизвестные беспилотники.

Аэропорт Ольборга на несколько часов приостановил работу из-за появления дронов в воздушном пространстве.

Подобные случаи зафиксированы также над военной авиабазой и архипелагом Карлскруна в Швеции.

Читайте РБК-Украина в Google News
БельгияДрони