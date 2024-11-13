Для масового ракетного обстрілу росіянам потрібні умови, - нардеп Костенко

Як пояснив Костенко, масована атака, ймовірно, не відбудеться до початку холодної пори року. Зараз температура повітря в Україні не настільки низька, щоб удари по теплових електростанціях змогли істотно затримати їхнє відновлення.

Іншими словами, в розуміння росіян, зараз цивільне населення не опиниться під загрозою замерзання у своїх оселях у разі пошкоджень енергетичної інфраструктури. Через це Кремль очікує на справжні, перш ніж завдавати таких ударів.

"Вони почнуть ними працювати ближче до холодів для того, щоб уже якщо завдавати шкоди, то робити це тоді, коли це матиме ефект, коли буде холодно, коли не зможемо відновити швидко світло й опалення. Що стосується нас, ми маємо бути готові до того, що противник може це зробити. Якщо це зможе вирішитися політично, за допомогою наших союзників, це, звичайно, добре, але розраховувати на це в контексті Росії не потрібно", - додав він.

Масовані обстріли України

З початком широкомасштабної агресії постійна небезпека обстрілів для українських міст і сіл з боку російських військ стала буденною реальністю. Ворог активно використовує різні види зброї, включно з ракетами, керованими авіабомбами та ударними дронами, спрямованими на пошкодження важливих інфраструктурних об’єктів та житлових будівель.

11 листопада, противник здійснив пуски ракет з імітацією ударів. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД), Росія вже готова до нової хвилі масованих обстрілів.

Тим часом в "Укренерго" не виключають можливі відключення світла взимку.