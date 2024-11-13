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Для массовых ракетных обстрелов россиянам нужны условия, - нардеп Костенко

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Российская Федерация (РФ) вероятно не прибегнет к массированному обстрелу до наступления холодов. Пока что в Украине не настолько низкая температура, чтобы атаковать ее тепловые электростанции (ТЭС).

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Голос", действующий военный Роман Костенко в материале РБК-Украина "Решающая зима. Будет ли атаковать РФ энергетику и остановит ли Путина приход Трампа".

Как пояснил Костенко, массированная атака, вероятно, не произойдет до начала холодного времени года. Сейчас температура воздуха в Украине не настолько низкая, чтобы удары по тепловым электростанциям смогли существенно задержать их восстановление.

Иными словами, в понимание россиян, сейчас гражданское население не окажется под угрозой замерзания в своих домах в случае повреждений энергетической инфраструктуры. Поэтому Кремль ожидает настоящих, прежде чем наносить такие удары.

"Они начнут ими работать ближе к холодам для того, чтобы уже если наносить ущерб, то делать это тогда, когда это будет иметь эффект, когда будет холодно, когда не сможем восстановить быстро свет и отопление. Что касается нас, мы должны быть готовы к тому, что противник может это сделать. Если это сможет решиться политически, с помощью наших союзников, это, конечно, хорошо, но рассчитывать на это в контексте России не нужно", - добавил он. 

Массированные обстрелы Украины

С началом широкомасштабной агрессии постоянная опасность обстрелов для украинских городов и сел со стороны российских войск стала обыденной реальностью. Враг активно использует различные виды оружия, включая ракеты, управляемые авиабомбы и ударные дроны, направленные на повреждение важных инфраструктурных объектов и жилых зданий.

11 ноября противник совершил пуски ракет с имитацией ударов. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), Россия уже готова к новой волне массированных обстрелов.

Тем временем в "Укрэнерго" не исключают возможные отключения света зимой.

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