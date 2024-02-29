Масовий "літакопад". Ігнат пояснив, чому РФ втратила вже 11 одиниць авіації

"Ворог нарастив авіаційну присутність на східному напрямку. Відповідно було реагування вищого військового керівництва. І Повітряні сили роблять те, що ви бачите. Збиваються вони (літаки РФ, - ред.) досить далеко, не будемо казати точну відстань", - сказав він.

Тобто, за словами Ігната, "російські пілоти, уже не так нахабніють, не так підлітають близько".

"Їм щоб бомба полетіла далі - потрібно підлетіти ближче, бо бомба планує, вона ж не має двигуна свого, вона планує і летить, знижуючись, втрачає швидкість. Тому їм (пілотам РФ, - ред.), щоб бити далі, потрібно ризикувати, ризикуючи вони потрапляють в такі історії, як сьогоднішня (збиття Су-34, - ред.)", - констатував він.

До того ж, за словами Ігната, у України з’являється більше засобів, щоб діставати ворога на дальніх підступах і це "дуже важливо".

Знищення літаків РФ

ЗСУ 29 лютого знищили російський винищувач Су-34. Він став уже одинадцятим бортом, якого втратили окупанти, починаючи з 17 лютого. Саме в цей день Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Нагадаємо, буквально 27 та 26 лютого стало відомо про збиття ще двох Су-34. Крім того, 23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.