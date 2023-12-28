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В масовій ДТП в Туреччині постраждали дві українки, - МЗС

Туреччина, Четвер 28 грудня 2023 14:39
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В масовій ДТП в Туреччині постраждали дві українки, - МЗС Фото: у масовій ДТП в Туреччині постраждали дві українки (twitter com)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

У масовій ДТП у Туреччині 28 грудня, де загинули 10 людей і десятки були поранені, постраждали дві українки.

Про це РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу", - сказав він.

За словами Ніколенка, Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії задля з‘ясування всіх обставин аварії.

ДТП у Туреччині

У Туреччині сталася масштабна ДТП 28 грудня. Внаслідок аварії загинули 10 людей, ще 59 отримали поранення. За даними місцевих ЗМІ, постраждалих доставляли до лікарень 30 машин швидкої допомоги.

Нагадаємо, на початку березня в Туреччині сталася масштабна аварія за участю 23 автомобілів. Тоді постраждали щонайменше 10 людей.

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