Масові знеструмлення через обстріли та негоду: де найгірша ситуація зі світлом

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Знеструмлення через ворожі удари : світла немає внаслідок російських обстрілів у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

: світла немає внаслідок російських обстрілів у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Відсутність світла через негоду : у Сумські та у Полтавській областях через негоду без електрики залишаються тисячі абонентів.

: у Сумські та у Полтавській областях через негоду без електрики залишаються тисячі абонентів. Споживання електроенергії знижується: енергетики повідомили, що сьогодні споживання скоротилось на 14% порівняно з 5 липня. Причина - зниження температури повітря.

Знеструмлення через обстріли

У ніч на 6 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами та ракетами, вдаривши по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Внаслідок ворожих ударів нові знеструмлення зафіксували у шести регіонах: Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, але працюють лише там, де дозволяє безпекова ситуація.

Наслідки негоди

Окрім обстрілів, на енергосистему вплинули складні погодні умови. У Сумській області через негоду повністю або частково залишилися без світла 58 населених пунктів.

Схожа ситуація склалася і на Полтавщині. Як повідомив очільник ОВА, там через негоду ввели аварійні відключення. Без електропостачання залишилися 27 населених пунктів у Лохвицькій, Гадяцькій, Зіньківській та Семенівській громадах - це близько трьох тисяч споживачів.

В обох регіонах ремонтні бригади вже лагодять пошкоджені лінії електропередачі.

Що зі споживанням електрики

Попри проблеми в мережах, загальне споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 6 липня воно було майже на 14% меншим порівняно з попереднім робочим днем.

В "Укренерго" пояснюють таку динаміку суттєвим зниженням температури повітря. Через похолодання українці значно рідше користуються кондиціонерами.

Попри це, енергетики закликають українців максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 16:00 до 23:00.

Де перевірити графіки відключень

Ситуація в енергосистемі України може змінюватися дуже швидко. За актуальними повідомленнями можна стежити на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів систем розподілу (обленерго - ред.)

Жителі Києва та Дніпропетровської області можуть перевіряти інформацію за допомогою онлайн-ресурсів компанії YASNO.