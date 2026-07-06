Масові знеструмлення через обстріли та негоду: де найгірша ситуація зі світлом

В понеділок, 6 липня, внаслідок російські обстріли та погіршення погоди жителі низки областей України залишилися без електропостачання.
Про те, де наразі найскладніша ситуація зі світлом - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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У ніч на 6 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами та ракетами, вдаривши по цивільній енергетичній інфраструктурі.
Внаслідок ворожих ударів нові знеструмлення зафіксували у шести регіонах: Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, але працюють лише там, де дозволяє безпекова ситуація.
Окрім обстрілів, на енергосистему вплинули складні погодні умови. У Сумській області через негоду повністю або частково залишилися без світла 58 населених пунктів.
Схожа ситуація склалася і на Полтавщині. Як повідомив очільник ОВА, там через негоду ввели аварійні відключення. Без електропостачання залишилися 27 населених пунктів у Лохвицькій, Гадяцькій, Зіньківській та Семенівській громадах - це близько трьох тисяч споживачів.
В обох регіонах ремонтні бригади вже лагодять пошкоджені лінії електропередачі.
Попри проблеми в мережах, загальне споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 6 липня воно було майже на 14% меншим порівняно з попереднім робочим днем.
В "Укренерго" пояснюють таку динаміку суттєвим зниженням температури повітря. Через похолодання українці значно рідше користуються кондиціонерами.
Попри це, енергетики закликають українців максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 16:00 до 23:00.
Ситуація в енергосистемі України може змінюватися дуже швидко. За актуальними повідомленнями можна стежити на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів систем розподілу (обленерго - ред.)
Жителі Києва та Дніпропетровської області можуть перевіряти інформацію за допомогою онлайн-ресурсів компанії YASNO.
Нагадаємо, якщо раніше найбільше відключень фіксували у Сумській області, то наразі найскладніша ситуація склалася на Донеччині. Енергетична інфраструктура так регулярно пошкоджується внаслідок ворожих атак.