Масові заходи тільки з дозволу коменданта: на Тернопільщині посилюють правила безпеки

Будь-які масові заходи мають проходити тільки після офіційного погодження з комендантом Тернопільської області. Це стосується підрозділів обласної та районних військових адміністрацій, міських, селищних і сільських рад, а також підприємств, установ і організацій усіх форм власності.

Погодження здійснює комендант області Віктор Агеєв - начальник Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ.

Звернення потрібно надсилати на електронну адресу: och_tzvvsp@post.mil.gov.ua

Рішення ухвалене на виконання доручення прем’єр-міністра України та з урахуванням попередніх рішень Ради оборони області щодо дотримання умов воєнного стану.