Массовые мероприятия только с разрешения коменданта: на Тернопольщине ужесточают правила безопасности

В Тернопольской области ужесточают правила безопасности во время военного положения. Отныне органы власти, общины и организации всех форм собственности обязаны заблаговременно согласовывать проведение массовых мероприятий с комендантом области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОВА.
Любые массовые мероприятия должны проходить только после официального согласования с комендантом Тернопольской области. Это касается подразделений областной и районных военных администраций, городских, поселковых и сельских советов, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.
Согласование осуществляет комендант области Виктор Агеев - начальник Тернопольского зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ.
Обращение нужно присылать на электронный адрес: och_tzvvsp@post.mil.gov.ua
Решение принято во исполнение поручения премьер-министра Украины и с учетом предыдущих решений Совета обороны области по соблюдению условий военного положения.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине меняют правила проведения массовых мероприятий - теперь их нужно согласовывать с военным командованием.
Решение приняли после скандала с концертом во время траура в Киеве. Запрета на митинги нет - речь идет только о культурных мероприятиях. Новые правила распространяются на все области, а не только на столицу.