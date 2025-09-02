Массовые мероприятия только с разрешения коменданта: на Тернопольщине ужесточают правила безопасности

Любые массовые мероприятия должны проходить только после официального согласования с комендантом Тернопольской области. Это касается подразделений областной и районных военных администраций, городских, поселковых и сельских советов, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Согласование осуществляет комендант области Виктор Агеев - начальник Тернопольского зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ.

Обращение нужно присылать на электронный адрес: och_tzvvsp@post.mil.gov.ua

Решение принято во исполнение поручения премьер-министра Украины и с учетом предыдущих решений Совета обороны области по соблюдению условий военного положения.