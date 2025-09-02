ua en ru
Массовые мероприятия только с разрешения коменданта: на Тернопольщине ужесточают правила безопасности

Вторник 02 сентября 2025 17:41
UA EN RU
Массовые мероприятия только с разрешения коменданта: на Тернопольщине ужесточают правила безопасности Фото: В Тернопольской области запретили проводить массовые мероприятия без разрешения коменданта (фото из открытых источников)
Автор: Татьяна Веремеева

В Тернопольской области ужесточают правила безопасности во время военного положения. Отныне органы власти, общины и организации всех форм собственности обязаны заблаговременно согласовывать проведение массовых мероприятий с комендантом области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОВА.

Любые массовые мероприятия должны проходить только после официального согласования с комендантом Тернопольской области. Это касается подразделений областной и районных военных администраций, городских, поселковых и сельских советов, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Согласование осуществляет комендант области Виктор Агеев - начальник Тернопольского зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ.

Обращение нужно присылать на электронный адрес: och_tzvvsp@post.mil.gov.ua

Решение принято во исполнение поручения премьер-министра Украины и с учетом предыдущих решений Совета обороны области по соблюдению условий военного положения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине меняют правила проведения массовых мероприятий - теперь их нужно согласовывать с военным командованием.

Решение приняли после скандала с концертом во время траура в Киеве. Запрета на митинги нет - речь идет только о культурных мероприятиях. Новые правила распространяются на все области, а не только на столицу.

