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Масові депортації українців є доказом геноциду, який чинить РФ, - Костін

Фото: Генеральний прокурор Андрій Костін (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Примусове вивезення громадян України з тимчасово окупованих територій є доказом того, що Росія чинить геноцид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV, що цитує генерального прокурора Андрія Костіна.

"Якщо ми говоримо про геноцид в Україні, то треба казати і про примусову депортацію дорослих українців та дітей. Насильницьке переселення - це очевидний доказ геноциду", - зазначив посадовець.

Костін підкреслив, що у контексті війни проти України росіяни постійно роблять заяви про так звану "деукраїнізацію”.

"Коли такі посили походять від високопоставлених політиків країни-агресора, то мовиться не лише про воєнну пропаганду, а про відвертий заклик до вчинення масових злочинів", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець вказав, що Росія не погодилася надати список дітей, що були вивезені з України та які не хочуть залишатися в РФ.

Раніше ми писали, що вивезених з Херсона дітей-сиріт утримують у дитбудинку у Сімферополі, який називають "дитячим концтабором".

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