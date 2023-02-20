Массовые депортации украинцев являются доказательством геноцида, который совершает РФ, - Костин

Принудительный вывоз граждан Украины из временно оккупированных территорий является доказательством того, что Россия совершает геноцид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV , что цитирует генерального прокурора Андрея Костина.

"Если мы говорим о геноциде в Украине, то нужно говорить и о принудительной депортации взрослых украинцев и детей. Насильственное переселение - это очевидное доказательство геноцида", - отметил чиновник.

Костин подчеркнул, что в контексте войны против Украины россияне постоянно делают заявления о так называемой "деукраинизации".

"Когда такие посили происходят от высокопоставленных политиков страны-агрессора, то речь идет не только о военной пропаганде, но и об откровенном призыве к совершению массовых преступлений", - добавил генпрокурор.