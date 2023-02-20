Массовые депортации украинцев являются доказательством геноцида, который совершает РФ, - Костин

Принудительный вывоз граждан Украины из временно оккупированных территорий является доказательством того, что Россия совершает геноцид.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV, что цитирует генерального прокурора Андрея Костина.
"Если мы говорим о геноциде в Украине, то нужно говорить и о принудительной депортации взрослых украинцев и детей. Насильственное переселение - это очевидное доказательство геноцида", - отметил чиновник.
Костин подчеркнул, что в контексте войны против Украины россияне постоянно делают заявления о так называемой "деукраинизации".
"Когда такие посили происходят от высокопоставленных политиков страны-агрессора, то речь идет не только о военной пропаганде, но и об откровенном призыве к совершению массовых преступлений", - добавил генпрокурор.
Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец указал, что Россия не согласилась предоставить список вывезенных из Украины детей, которые не хотят оставаться в РФ.
Ранее мы писали, что вывезенных из Херсона детей-сирот содержат в детдоме в Симферополе, который называют "детским концлагерем".
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