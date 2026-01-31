Масове скасування пенсій: кому насправді припинили виплати та як їх повернути

Інформація про нібито масове припинення пенсійних виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін.
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про масові звернення пенсіонерів-ВПО через припинення виплат.
За його словами, люди часто дізнавалися про нові вимоги вже після того, як кошти не надійшли на рахунки, що призвело до черг, паніки та перевантаження відділень Пенсійного фонду.
За словами Улютіна, станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів.
Це стосується осіб, які:
У Мінсоцполітики зазначили, що з початку 2026 року частині пенсіонерів виплати вже відновили та перерахували у січні.
Ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому.
Наразі без підтвердженої інформації залишаються справи пенсіонерів, у яких:
У Мінсоцполітики наголошують, що внутрішньо переміщені особи, які перевели отримання пенсії на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання пенсії від РФ.
Міністр пояснив, що фізична ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою. В умовах війни вона необхідна, аби держава була впевнена, що кошти отримує саме та особа, якій призначена пенсія, зокрема в межах міжнародних фінансових зобовʼязань України.
Поновити виплати можна кількома способами:
Заяву можна подати:
Нагадаємо, раніше у ПФУ повідомляли, що українці, які не встигли пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, не втратять право на пенсію чи страхові виплати. Навіть якщо виплати тимчасово призупинять, їх можна буде поновити у 2026 році після проходження процедури.