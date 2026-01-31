Массовая отмена пенсий: кому на самом деле прекратили выплаты и как их вернуть

Информация о якобы массовом прекращении пенсионных выплат для 1,3 млн пенсионеров не соответствует действительности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о массовых обращениях пенсионеров-ВПЛ из-за прекращения выплат.
По его словам, люди часто узнавали о новых требованиях уже после того, как средства не поступили на счета, что привело к очередям, панике и перегрузке отделений Пенсионного фонда.
По словам Улютина, по состоянию на 1 января 2026 года пенсионные выплаты были приостановлены 337 тысячам пенсионеров.
Это касается лиц, которые:
В Минсоцполитики отметили, что с начала 2026 года части пенсионеров выплаты уже восстановили и пересчитали в январе.
Еще более 48 тысяч человек получат восстановленные пенсии в феврале.
Сейчас без подтвержденной информации остаются дела пенсионеров, у которых:
В Минсоцполитики отмечают, что внутренне перемещенные лица, которые перевели получение пенсии на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить физическую идентификацию, но должны сообщить о неполучении пенсии от РФ.
Министр пояснил, что физическая идентификация является общепринятой мировой практикой. В условиях войны она необходима, чтобы государство было уверено, что средства получает именно то лицо, которому назначена пенсия, в частности в рамках международных финансовых обязательств Украины.
Возобновить выплаты можно несколькими способами:
Заявление можно подать:
Напомним, ранее в ПФУ сообщали, что украинцы, которые не успели пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, не потеряют право на пенсию или страховые выплаты. Даже если выплаты временно приостановят, их можно будет восстановить в 2026 году после прохождения процедуры.