Масований удар вглиб РФ є історичним моментом у війні, - експерт

За його словами, це фактично перший за три роки масований удар України по воєнних об'єктах вглибині РФ із застосуванням різних засобів ураження.

"Це є дрони різних типів, а також ракети ATACMS. Ну, можливо, ще якісь там...Але основне, що реалізувався принцип закону філософії - кількість раніше чи пізніше переросте в якість. І я хотів би зазначити, що це історичний такий момент", - розповів він.

На його думку, вражені вночі на території РФ об'єкти говорять про те, що шляхом такого масштабного підходу вдалося вразити головні стратегічні цілі, які визначилися раніше.

"Це і об'єкти, які пов'язані у ворога з паливо-мастильними матеріалами, передаються структурам військ ЗС РФ. По-друге, це підприємства заводи і все що пов'язано із виробленням озброєння, техніки, боєприпасів противника. Це стратегічного рівня об'єкти. І третє те, що стосується аеродромів, місць пуску, засобів нанесення ударів по нам", - підкреслив він.

Удари по території Росії

Нагадаємо, вчора ввечері російські ЗМІ повідомляли про масштабну атаку у низці регіонів РФ. Росіяни скаржились як на удари ракет, так і на безпілотники.

Також ми писали, що Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому "Енгельс-2". Там базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.