Масований удар по Україні: сили ППО збили балістику, "Калібри" та майже 200 дронів
Уночі проти 1 вересня Росія завдала по Україні масованого удару ракетами різних типів і сотнями дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
Чим атакувала Росія
За даними Повітряних сил, у ніч на 1 вересня (з 18:00 31 серпня) ворог бив по Україні одразу кількома видами озброєння.
Зафіксовано застосування:
- балістичних ракет "Іскандер-М", KN-23 та С-400, а також протикорабельних ракет Циркон - з Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей;
- крилатих ракет морського базування "Калібр" - з району Новоросійська;
- протирадіолокаційних ракет Х-31П - з повітряного простору над Чорним морем;
- ракет S8000 Бандероль - з Брянщини та над Азовським морем;
- 218 ударних дронів типу Shahed, майже третина з них реактивні, та дронів-імітаторів Пародія - з напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також з тимчасово окупованих Донеччини та Криму.
Головними напрямками удару стали Одещина та Київщина.
Фото: як відпрацювала ППО по ворожих дронах (https://t.me/kpszsu/75719)
Скільки цілей збила протиповітряна оборона
Станом на 08:30 захисники неба збили або подавили 199 цілей:
- 5 балістичних ракет "Іскандер-М", KN-23 та С-400;
- 2 ракети S8000 "Бандероль";
- 5 крилатих ракет "Калібр";
- 187 дронів типу Shahed, "Гербера" та інших типів.
Ракети та дрони влучили на 28 локаціях, ще у 10 місцях впали уламки збитих цілей.
Частина ворожих ракет не досягла своєї цілі.
Атака триває, у небі України є ворожі дрони.
Що відомо про наслідки в Києві та області
Найбільше від нічного удару постраждали Київ, Київська та Одеська області.
Нагадаємо, вночі росіяни балістикою прицільно вдарили по залізничному депо в Києві та інших об'єктах "Укрзалізниці".
Загинули семеро людей, шестеро з них - працівники компанії, ще один колега потрапив до лікарні.
Тим часом, за даними ДСНС, унаслідок атаки на столицю наслідки зафіксували одразу в п'яти районах.
Загинули восьмеро киян, ще семеро дістали поранення, серед них троє дітей.
Як повідомляло РБК-Україна, ракети та дрони також били по Борисполю та Одеській області.
У Борисполі загинули четверо людей, а в Одеській області постраждала цивільна інфраструктура.