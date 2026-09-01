Масований удар по Україні: сили ППО збили балістику, "Калібри" та майже 200 дронів

Уночі проти 1 вересня Росія завдала по Україні масованого удару ракетами різних типів і сотнями дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України .

Чим атакувала Росія

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 вересня (з 18:00 31 серпня) ворог бив по Україні одразу кількома видами озброєння.

Зафіксовано застосування:

балістичних ракет "Іскандер-М", KN-23 та С-400, а також протикорабельних ракет Циркон - з Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей;

крилатих ракет морського базування "Калібр" - з району Новоросійська;

протирадіолокаційних ракет Х-31П - з повітряного простору над Чорним морем;

ракет S8000 Бандероль - з Брянщини та над Азовським морем;

218 ударних дронів типу Shahed, майже третина з них реактивні, та дронів-імітаторів Пародія - з напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також з тимчасово окупованих Донеччини та Криму.

Головними напрямками удару стали Одещина та Київщина.

Фото: як відпрацювала ППО по ворожих дронах (https://t.me/kpszsu/75719)

Скільки цілей збила протиповітряна оборона

Станом на 08:30 захисники неба збили або подавили 199 цілей:

5 балістичних ракет "Іскандер-М", KN-23 та С-400;

2 ракети S8000 "Бандероль";

5 крилатих ракет "Калібр";

187 дронів типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Ракети та дрони влучили на 28 локаціях, ще у 10 місцях впали уламки збитих цілей.

Частина ворожих ракет не досягла своєї цілі.

Атака триває, у небі України є ворожі дрони.

Що відомо про наслідки в Києві та області

Найбільше від нічного удару постраждали Київ, Київська та Одеська області.

Нагадаємо, вночі росіяни балістикою прицільно вдарили по залізничному депо в Києві та інших об'єктах "Укрзалізниці".

Загинули семеро людей, шестеро з них - працівники компанії, ще один колега потрапив до лікарні.

Тим часом, за даними ДСНС, унаслідок атаки на столицю наслідки зафіксували одразу в п'яти районах.