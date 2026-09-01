Массированный удар по Украине: силы ПВО сбили баллистику, "Калибры" и почти 200 дронов
Ночью против 1 сентября Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами разных типов и сотнями дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Чем атаковала Россия
По данным Воздушных сил, в ночь на 1 сентября (с 18.00 31 августа) враг бил по Украине сразу несколькими видами вооружения.
Зафиксировано применение:
- баллистических ракет "Искандер-М", KN-23 и С-400, а также противокорабельных ракет Циркон - из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей;
- крылатых ракет морского базирования "Калибр" - из района Новороссийска;
- противорадиолокационных ракет Х-31П - из воздушного пространства над Черным морем;
- ракет S8000 Бандероль - из Брянщины и над Азовским морем;
- 218 ударных дронов типа Shahed, почти треть из них реактивны, и дронов-имитаторов Пародия - по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в России, а также из временно оккупированных Донбасса и Крыма.
Главными направлениями удара стали Одесская и Киевская.
Фото: как отработала ПВО по вражеским дронам (https://t.me/kpszsu/75719)
Сколько целей сбила противовоздушная оборона
По состоянию на 08:30 защитники неба сбили или подавили 199 целей:
- 5 баллистических ракет "Искандер-М", KN-23 и С-400;
- 2 ракеты S8000 "Бандероль";
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 187 дронов типа Shahed, "Гербера" и других типов.
Ракеты и дроны попали на 28 локациях, еще в 10 местах упали обломки сбитых целей.
Часть вражеских ракет не достигла своей цели.
Атака продолжается, в небе Украины есть вражеские дроны.
Что известно о последствиях в Киеве и области
Больше всего от ночного удара пострадали Киев, Киевская и Одесская области.
Напомним, ночью россияне баллистики прицельно ударили по железнодорожному депо в Киеве и других объектах "Укрзализныци".
Погибли семь человек, шесть из них - работники компании, еще один коллега попал в больницу.
Между тем, по данным ГСЧС, в результате атаки на столицу последствия зафиксировали сразу в пяти районах.
Погибли восемь киевлян, еще семь получили ранения, среди них трое детей.
Как сообщало РБК-Украина, ракеты и дроны также били по Борисполю и Одесской области.
В Борисполе погибли четыре человека, а в Одесской области пострадала гражданская инфраструктура.