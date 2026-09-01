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Массированный удар по Украине: силы ПВО сбили баллистику, "Калибры" и почти 200 дронов

09:08 01.09.2026 Вт
2 мин
Сколькими целями РФ атаковала Украину этой ночью?
aimg Елена Чупровская
Массированный удар по Украине: силы ПВО сбили баллистику, "Калибры" и почти 200 дронов Фото: как ПВО отразила массированную ночную атаку на Украину (Getty Images)
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Ночью против 1 сентября Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами разных типов и сотнями дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Чем атаковала Россия

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 сентября (с 18.00 31 августа) враг бил по Украине сразу несколькими видами вооружения.

Зафиксировано применение:

  • баллистических ракет "Искандер-М", KN-23 и С-400, а также противокорабельных ракет Циркон - из Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей;
  • крылатых ракет морского базирования "Калибр" - из района Новороссийска;
  • противорадиолокационных ракет Х-31П - из воздушного пространства над Черным морем;
  • ракет S8000 Бандероль - из Брянщины и над Азовским морем;
  • 218 ударных дронов типа Shahed, почти треть из них реактивны, и дронов-имитаторов Пародия - по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в России, а также из временно оккупированных Донбасса и Крыма.

Главными направлениями удара стали Одесская и Киевская.

Массированный удар по Украине: силы ПВО сбили баллистику, &quot;Калибры&quot; и почти 200 дроновФото: как отработала ПВО по вражеским дронам (https://t.me/kpszsu/75719)

Сколько целей сбила противовоздушная оборона

По состоянию на 08:30 защитники неба сбили или подавили 199 целей:

  • 5 баллистических ракет "Искандер-М", KN-23 и С-400;
  • 2 ракеты S8000 "Бандероль";
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 187 дронов типа Shahed, "Гербера" и других типов.

Ракеты и дроны попали на 28 локациях, еще в 10 местах упали обломки сбитых целей.

Часть вражеских ракет не достигла своей цели.

Атака продолжается, в небе Украины есть вражеские дроны.

Что известно о последствиях в Киеве и области

Больше всего от ночного удара пострадали Киев, Киевская и Одесская области.

Напомним, ночью россияне баллистики прицельно ударили по железнодорожному депо в Киеве и других объектах "Укрзализныци".

Погибли семь человек, шесть из них - работники компании, еще один коллега попал в больницу.

Между тем, по данным ГСЧС, в результате атаки на столицу последствия зафиксировали сразу в пяти районах.

Погибли восемь киевлян, еще семь получили ранения, среди них трое детей.

Как сообщало РБК-Украина, ракеты и дроны также били по Борисполю и Одесской области.

В Борисполе погибли четыре человека, а в Одесской области пострадала гражданская инфраструктура.

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