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Масований удар по Україні: росіяни вперше запустили Ту-95 з аеродрому Енгельс, - Ігнат

Фото: росіяни 16 грудня вперше запустили Ту-95 з аеродрому Енгельс (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія під час масованої атаки на Україну 16 грудня вперше підняла стратегічні літаки Ту-95 із ракетами з Енгельса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Юрія Ігната у коментарі "Суспільному".

За словами Ігната, війська випустили Україною "все, що в них було", крім іранських дронів-камікадзе.

"Дронів не було, проте росіяни застосовували все, що в них було окрім дронів. Піднімали Ту-95, СУ-35, МІГ-31. Особливості як такої не було, проте вперше запускали Ту-95 з Енгельса. Раніше такого не було" , - Розповів він.

Нагадаємо, на російських авіабазах почалися вибухи. Зокрема, нещодавно такі інциденти сталися на російських авіабазах "Енгельс" та "Дягілєві".

Внаслідок вибухів на аеродромі "Енгельс" пошкоджено як мінімум один стратегічний бомбардувальник Ту-95. Після інциденту росіяни вирішили перемістити частину авіації на інші аеродроми.

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