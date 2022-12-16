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Массированный удар по Украине: россияне впервые запустили Ту-95 с аэродрома Энгельс, - Игнат

Фото: россияне 16 декабря впервые запустили Ту-95 с аэродрома Энгельс (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия во время массированной атаки на Украину 16 декабря впервые подняла стратегические самолеты Ту-95 с ракетами из Энгельса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната в комментарии "Суспільному".

По словам Игната, войска выпустили по Украине "все, что у них было", кроме иранских дронов-камикадзе.

"Дронов не было, однако россияне применяли все, что у них было кроме дронов. Поднимали Ту-95, СУ-35, МИГ-31. Особенности как таковой не было, однако впервые запускали Ту-95 из Энгельса. Раньше такого не было", - рассказал он.

Напомним, на российских авиабазах начали случаться взрывы. В частности, недавно такие инциденты произошли на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилеве".

Вследствие взрывов на аэродроме "Энгельс" поврежден как минимум один стратегический бомбардировщик Ту-95. После инцидента россияне решили переместить часть авиации на другие аэродромы.

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