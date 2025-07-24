Масований удар росіян по Одесі: під завалами може бути людина

"Є підозра що під завалами в будинку може перебувати один чоловік. У якому він стані - живий чи ні - нам наразі невідомо. Саме тому залучаються додаткові спеціалісти, аби рятувальники могли безпечно виконати всі необхідні роботи після завершення етапу оцінки ситуації", - розповів Кіпер.

За словами голови ОВА, наразі інженери та будівельні експерти проводять обстеження зруйнованої будівлі, щоб визначити, чи можливо безпечно продовжувати рятувальні роботи. За попередніми висновками, існує загроза подальшого руйнування конструкцій.

"У зв’язку з цим із Києва вже виїхала додаткова інженерна бригада, яка має провести оцінку безпеки перебування рятувальників поблизу. Є ризик повного обвалу споруди", - повідомив він.

Щодо постраждалих, то Кіпер запевнив, що всі вони отримали необхідну медичну допомогу амбулаторно.