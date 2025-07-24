Массированный удар россиян по Одессе: под завалами может быть человек

"Есть подозрение что под завалами в доме может находиться один человек. В каком он состоянии - живой или нет - нам пока неизвестно. Именно поэтому привлекаются дополнительные специалисты, чтобы спасатели могли безопасно выполнить все необходимые работы после завершения этапа оценки ситуации", - рассказал Кипер.

По словам главы ОВА, сейчас инженеры и строительные эксперты проводят обследование разрушенного здания, чтобы определить, возможно ли безопасно продолжать спасательные работы. По предварительным выводам, существует угроза дальнейшего разрушения конструкций.

"В связи с этим из Киева уже выехала дополнительная инженерная бригада, которая должна провести оценку безопасности пребывания спасателей поблизости. Есть риск полного обвала сооружения", - сообщил он.

Что касается пострадавших, то Кипер заверил, что все они получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.