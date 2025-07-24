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Массированный удар россиян по Одессе: под завалами может быть человек

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Одессе в результате массированной дроновой атаки 24 июля была повреждена многоэтажка. Под завалами дома может оставаться человек.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть подозрение что под завалами в доме может находиться один человек. В каком он состоянии - живой или нет - нам пока неизвестно. Именно поэтому привлекаются дополнительные специалисты, чтобы спасатели могли безопасно выполнить все необходимые работы после завершения этапа оценки ситуации", - рассказал Кипер.

По словам главы ОВА, сейчас инженеры и строительные эксперты проводят обследование разрушенного здания, чтобы определить, возможно ли безопасно продолжать спасательные работы. По предварительным выводам, существует угроза дальнейшего разрушения конструкций.

"В связи с этим из Киева уже выехала дополнительная инженерная бригада, которая должна провести оценку безопасности пребывания спасателей поблизости. Есть риск полного обвала сооружения", - сообщил он.

Что касается пострадавших, то Кипер заверил, что все они получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

 

Атака на Одессу 24 июля

Сегодня Одесса пережила адскую ночь. В городе вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.

В результате атаки российских беспилотников значительные повреждения получило девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Из-за обстрела пострадали четыре человека и один домашний кот.

В ночь на 24 июля российские террористы применили против Одессы более 30 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

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