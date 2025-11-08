Масований удар РФ по енергетиці: у Харкові не працює метро, є перебої з водою

Комбінований удар по Україні 8 листопада

В ніч на 8 листопада РФ знову атакувала Україну дронами та ракетами. Про вибухи повідомляли, зокрема, у Дніпрі, Харківській та Сумській областях.

Так, після ударів по енергетиці Кременчук та Горішні Плавні Полтавської області повністю залишились без електропостачання.

Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики. Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста.

Протягом цілої ночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Все що відомо на зараз про комбіновану атаку ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.