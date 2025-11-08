Масований удар РФ по енергетиці: у Харкові не працює метро, є перебої з водою

Російські війська вночі атакували передмістя Харкова. В результаті обстрілу у місті є перебої зі світлом та водою, не працює метро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Сьогодні ворог знову бив по нашій енергетиці. У Харкові – відчутний дефіцит електроенергії. "Укренерго" змушене вводити аварійні відключення", - заявив Терехов.
За його словами, через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять усе, щоб відновлювати подачу одразу, як тільки це можливо.
"Метро - працює у режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами. Місто тримає ситуацію під контролем", - додав мер Харкова.
Він також зазначив, що у Харкові діє 101 Пункт незламності. Там є тепло, світло і гарячий чай.
В ніч на 8 листопада РФ знову атакувала Україну дронами та ракетами. Про вибухи повідомляли, зокрема, у Дніпрі, Харківській та Сумській областях.
Так, після ударів по енергетиці Кременчук та Горішні Плавні Полтавської області повністю залишились без електропостачання.
Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики. Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста.
Протягом цілої ночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Все що відомо на зараз про комбіновану атаку ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.