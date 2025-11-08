Массированный удар РФ по энергетике: в Харькове не работает метро, есть перебои с водой

Комбинированный удар по Украине 8 ноября

В ночь на 8 ноября РФ снова атаковала Украину дронами и ракетами. О взрывах сообщали, в частности, в Днепре, Харьковской и Сумской областях.

Так, после ударов по энергетике Кременчуг и Горишние Плавни Полтавской области полностью остались без электроснабжения.

В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в условиях полного отсутствия электричества. Также разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города.

В течение целой ночи россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.