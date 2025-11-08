RU

Массированный удар РФ по энергетике: в Харькове не работает метро, есть перебои с водой

Фото: в Харькове после удара РФ не работает метро, есть перебои с водой (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали пригород Харькова. В результате обстрела в городе есть перебои со светом и водой, не работает метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Сегодня враг снова бил по нашей энергетике. В Харькове - ощутимый дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" вынуждено вводить аварийные отключения", - заявил Терехов.

По его словам, из-за недостатка напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением. Но коммунальные службы делают все, чтобы восстанавливать подачу сразу, как только это возможно.

"Метро - работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами. Город держит ситуацию под контролем", - добавил мэр Харькова.

Он также отметил, что в Харькове действует 101 Пункт несокрушимости. Там есть тепло, свет и горячий чай.

 

Комбинированный удар по Украине 8 ноября

В ночь на 8 ноября РФ снова атаковала Украину дронами и ракетами. О взрывах сообщали, в частности, в Днепре, Харьковской и Сумской областях.

Так, после ударов по энергетике Кременчуг и Горишние Плавни Полтавской области полностью остались без электроснабжения.

В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в условиях полного отсутствия электричества. Также разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города.

В течение целой ночи россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

МетроХарьковВторжение России в Украину