Масований удар по енергетиці України. Що відомо про наслідки атаки та де "прильоти"

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Силам ППО вдалося збити 39 із 55 ракет та 20 із 21 дрона-камікадзе "Шахед".

Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 областях. Серйозно пошкоджені три ТЕС.

Київ . Лунали вибухи, працювала ППО, всі цілі в районі столиці знищені.

. Лунали вибухи, працювала ППО, всі цілі в районі столиці знищені. Кіровоградщина . Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, постраждала дитина. Зруйновані 13 будинків та майже 30 гаражів.

. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, постраждала дитина. Зруйновані 13 будинків та майже 30 гаражів. Вінниччина . Влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

. Влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Київщина . Падіння уламків у 4 районах. У Броварському р-ні поранення отримали чоловік та жінка. Є пошкодження ліній електромереж. Зруйновано ⁠один приватний будинок, ще 14 та автівка пошкоджені.

. Падіння уламків у 4 районах. У Броварському р-ні поранення отримали чоловік та жінка. Є пошкодження ліній електромереж. Зруйновано ⁠один приватний будинок, ще 14 та автівка пошкоджені. Полтавщина . Влучання в обʼєкт енергоінфраструктури.

. Влучання в обʼєкт енергоінфраструктури. Запоріжжя . РФ поцілила по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина.

. РФ поцілила по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Львівщина . Ворог атакував 2 обʼєкти енергетичної інфраструктури: теплостанцію та газосховище.

. Ворог атакував 2 обʼєкти енергетичної інфраструктури: теплостанцію та газосховище. Івано-Франківська область . Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури.

. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Херсон . Влучання по вокзалу та коліях. Місто частково без світла.

. Влучання по вокзалу та коліях. Місто частково без світла. Харків. Збито два "Шахеди". Руйнувань чи поранених немає.

Чим атакували росіяни

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, загалом під час масованої атаки ворог застосував 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний безпілотник. З них було знищено такі види:

33 із 45 ракет Х-101/Х-555,

4 з 4 "Калібрів",

0 з 1 "Кинджала",

0 з 2 "Іскандерів",

2 з 2 Х-59/Х-69,

0 з 1 "Іскандер-К".

і 20 із 21 дрона "Шахед".

До відбиття нападу була залучена авіація, зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби ЗСУ.

Під ударом енергетика

В Міненерго зазначають, що цього разу були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Своєю чергою глава міненерго Герман Галущенко закликав українців ощадливого використовувати електрику, особливо у ранкові та вечірні години.

Тим часом у ДТЕК кажуть, що ворог атакував три теплоелектростанції (які саме не називають). Лишень відомо, що там серйозно пошкоджено обладнання.

Загалом над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.

Київ та область

У Києві повітряна тривога тривала понад три години. Ракети заходили на місто з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Однак є наслідки у Київській області. Там зафіксовано ⁠падіння уламків в 4 районах області. Так, у Броварському районі жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Також у регіоні зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики працюють над поверненням світла. Ще ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, крім того, 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено.

Фото: наслідки ворожої ракетної атаки у Київській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Полтавська область

У Полтавській області попри вдалу роботу оборонців, є й влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Вінницька область

Неспокійно було й у Вінницькій області, де ворог також атакував крилатими ракетами обʼєкти критичної інфраструктури. Місцева влада повідомила про влучення, але подробиць не надає.

Кіровоградська область

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградську область в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Травмовано 8-річна дитина.

Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. Всі відповідні служби працюють на місці.

Фото: у Кіровоградській області зруйновані будинки та постраждала дитина (t.me/dsns_telegram)

Львівська область

За попередньою інформацією, цієї ночі на Львівську область залетіли 12 ворожих ракет, з них 8 було збито. Однак є і "прильоти". Так, близько 5 години ранку, окупанти влучили в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Спалахнули дві пожежі. Мова йде про теплостанцію, повідомили в ОВА.

Також через влучання paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Там під атаку потрапило газосховище.

Крім того, під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили в області о 06:27, окупант повторно атакував Львівську область, але вже "Кинджалами". Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

Івано-Франківська область

Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок чого виникла пожежа, вогонь вже ліквідували. В регіоні без постраждалих, а стан пошкоджень об'єкта уточнюється.

Запоріжжя

У Запоріжжі є "приліт" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, гаражному кооперативу, одному з парків міста та міському електротранспорту.

Руйнувань зазнала також одна з пожежних частин Запоріжжя - пошкоджено службові приміщення і фасад будівлі.

Фото: у Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ракетних ударів (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Херсон

Країна-терорист також атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок чого пошкоджені колії та вокзал міста. Наразі рух поїзда №121/122 Київ - Херсон - Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів УЗ продовжує рух за графіком.

Крім того, через ворожі удари Херсон частково залишилося без світла. Нині енергетики працюють над його відновленням.

Фото: війська РФ пошкодили залізницю у Херсоні (t.me/olexandrprokudin)

Реакція Зеленського

На черговий терор росіян вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він пов'язав масований удар Путіна по об'єктах енергетики з Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", - зауважив Зеленський.

Фото: Зеленський відреагував на атаку РФ та опублікував світлину (t.me/V_Zelenskiy_official)