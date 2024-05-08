Массированный удар по энергетике Украины. Что известно о последствиях атаки и где "прилеты"

Главное по состоянию на 10:00:

Силам ПВО удалось сбить 39 из 55 ракет и 20 из 21 дрона-камикадзе "Шахед".

Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 областях. Серьезно повреждены три ТЭС.

Киев . Раздавались взрывы, работала ПВО, все цели в районе столицы уничтожены.

. Раздавались взрывы, работала ПВО, все цели в районе столицы уничтожены. Кировоградская область. Поврежден объект критической инфраструктуры, пострадал ребенок. Разрушены 13 домов и около 30 гаражей.

Поврежден объект критической инфраструктуры, пострадал ребенок. Разрушены 13 домов и около 30 гаражей. Винницкая область . Попадание в объекты критической инфраструктуры.

. Попадание в объекты критической инфраструктуры. Киевская область . Падение обломков в четырех районах. В Броварском р-не ранения получили мужчина и женщина. Имеются повреждения линий электросетей. Разрушен ⁠один частный дом, еще 14 и машина повреждены.

. Падение обломков в четырех районах. В Броварском р-не ранения получили мужчина и женщина. Имеются повреждения линий электросетей. Разрушен ⁠один частный дом, еще 14 и машина повреждены. Полтавская область . Попадание в объект энергоинфраструктуры.

. Попадание в объект энергоинфраструктуры. Запорожье . РФ попала по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Повреждена пожарно-спасательная часть.

. РФ попала по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Повреждена пожарно-спасательная часть. Львовская область . Враг атаковал 2 объекта энергетической инфраструктуры: теплостанцию и газохранилище.

. Враг атаковал 2 объекта энергетической инфраструктуры: теплостанцию и газохранилище. Ивано-Франковская область . Целью был объект энергетической инфраструктуры.

. Целью был объект энергетической инфраструктуры. Херсон . Попадание по вокзалу и ж/д путям. Город частично без света.

. Попадание по вокзалу и ж/д путям. Город частично без света. Харьков. Сбиты два "Шахеда". Разрушений или раненых нет.

Или атаковали россияне

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, всего во время массированной атаки враг применил 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Из них были уничтожены следующие виды:

33 из 45 ракет Х-101/Х-555,

4 из 4 "Калибров",

0 из 1 "Кинжала",

0 из 2 "Искандеров",

2 из 2 Х-59/Х-69,

0 из 1 "Искандер-К".

и 20 из 21 дрона "Шахед".

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Под ударом энергетика

В Минэнерго отмечают, что на этот раз атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. В свою очередь глава минэнерго Герман Галущенко призвал украинцев бережливого использовать электричество, особенно в утренние и вечерние часы.

Между тем, в ДТЭК говорят, что враг атаковал три теплоэлектростанции (какие именно не называют). Только известно, что там серьезно повреждено оборудование.

В общей сложности над ликвидацией последствий сегодняшних обстрелов работают 350 спасателей и 100 единиц специализированной техники.

Киев и область

В Киеве воздушная тревога длилась более трех часов. Ракеты заходили на город по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.

Однако есть последствия Киевской области. Там зафиксировано падение обломков в 4 районах области. Так, в Броварском районе женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу.

Также в регионе зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики работают над возвращением света. Еще ⁠один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, кроме того, 14 частных домов и одно авто повреждено.

Фото: последствия вражеской ракетной атаки в Киевской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Полтавская область

В Полтавской области, несмотря на удачную работу защитников, есть и попадание в объект энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Винницкая область

Неспокойно было и в Винницкой области, где враг также атаковал крылатыми ракетами объекты критической инфраструктуры. Местные власти сообщили о попадании, но подробностей не предоставляют.

Кировоградская область

В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградскую область в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован 8-летний ребенок.

Разрушены предварительно 13 частных домов и почти три десятка гаражей. Все службы работают на месте.

Львовская область

По предварительной информации, этой ночью во Львовскую область залетели 12 вражеских ракет, из них 8 были сбиты. Однако есть и "прилеты". Так, около 5 часов утра, оккупанты попали в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Вспыхнули два пожара. Речь идет о теплостанции, сообщили в ОВА.

Также из-за попадания ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Там под атаку попало газохранилище.

Кроме того, во время повторной воздушной тревоги, объявленной в области в 06:27, оккупант повторно атаковал Львовскую область, но уже "Кинжалами". Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали.

Ивано-Франковская область

Враг нанес ракетные удары и по Прикарпатью. Целью был объект энергетической инфраструктуры. В результате чего возник пожар, огонь уже ликвидировали. В регионе без пострадавших, состояние повреждений объекта уточняется.

Запорожье

В Запорожье есть "прилет" по объектам критической и гражданской инфраструктуры, гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту. Разрушена также одна из пожарных частей Запорожья - повреждены служебные помещения и фасад здания.

Фото: в Запорожье спасатели ликвидировали последствия ракетных ударов (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Херсон

Страна-террорист также атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате повреждены колеи и вокзал города. В настоящее время движение поезда №121/122 Киев - Херсон - Киев железнодорожники временно ограничили в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами. Все 99 пассажиров находятся в безопасности. Остальные поезда УЗ продолжают движение по графику.

Кроме того, из-за вражеских ударов Херсон частично остался без света. В настоящее время энергетики работают над его восстановлением.

Фото: войска РФ повредили железную дорогу в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)

Реакция Зеленского

На очередной террор россиян уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он связал массированный удар Путина по объектам энергетики с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - заметил Зеленский.

Фото: Зеленский отреагировал на атаку РФ и опубликовал фотографию (t.me/V_Zelenskiy_official)