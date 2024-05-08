Массированный удар по энергетике Украины. Что известно о последствиях атаки и где "прилеты"

Россия в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне нанесла массированный удар по Украине, применив более 70 ракет и дронов. Под ударом оказались объекты энергетики в шести областях, серьезные повреждения получили три ТЭС. Также есть пострадавшие и разрушенные дома.
О последствиях массированной ракетной атаки РФ в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались: заявления глав ОВА в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, ГСЧС, МВД, УЗ, президента Владимира Зеленского, Минэнерго, ДТЭК, "Укрэнерго", Воздушных сил ВСУ.
По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, всего во время массированной атаки враг применил 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Из них были уничтожены следующие виды:
К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ.
В Минэнерго отмечают, что на этот раз атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. В свою очередь глава минэнерго Герман Галущенко призвал украинцев бережливого использовать электричество, особенно в утренние и вечерние часы.
Между тем, в ДТЭК говорят, что враг атаковал три теплоэлектростанции (какие именно не называют). Только известно, что там серьезно повреждено оборудование.
В общей сложности над ликвидацией последствий сегодняшних обстрелов работают 350 спасателей и 100 единиц специализированной техники.
В Киеве воздушная тревога длилась более трех часов. Ракеты заходили на город по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.
Однако есть последствия Киевской области. Там зафиксировано падение обломков в 4 районах области. Так, в Броварском районе женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу.
Также в регионе зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики работают над возвращением света. Еще один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, кроме того, 14 частных домов и одно авто повреждено.
Фото: последствия вражеской ракетной атаки в Киевской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Полтавской области, несмотря на удачную работу защитников, есть и попадание в объект энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Неспокойно было и в Винницкой области, где враг также атаковал крылатыми ракетами объекты критической инфраструктуры. Местные власти сообщили о попадании, но подробностей не предоставляют.
В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградскую область в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован 8-летний ребенок.
Разрушены предварительно 13 частных домов и почти три десятка гаражей. Все службы работают на месте.
По предварительной информации, этой ночью во Львовскую область залетели 12 вражеских ракет, из них 8 были сбиты. Однако есть и "прилеты". Так, около 5 часов утра, оккупанты попали в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Вспыхнули два пожара. Речь идет о теплостанции, сообщили в ОВА.
Также из-за попадания ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Там под атаку попало газохранилище.
Кроме того, во время повторной воздушной тревоги, объявленной в области в 06:27, оккупант повторно атаковал Львовскую область, но уже "Кинжалами". Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали.
Враг нанес ракетные удары и по Прикарпатью. Целью был объект энергетической инфраструктуры. В результате чего возник пожар, огонь уже ликвидировали. В регионе без пострадавших, состояние повреждений объекта уточняется.
В Запорожье есть "прилет" по объектам критической и гражданской инфраструктуры, гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту. Разрушена также одна из пожарных частей Запорожья - повреждены служебные помещения и фасад здания.
Страна-террорист также атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате повреждены колеи и вокзал города. В настоящее время движение поезда №121/122 Киев - Херсон - Киев железнодорожники временно ограничили в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами. Все 99 пассажиров находятся в безопасности. Остальные поезда УЗ продолжают движение по графику.
Кроме того, из-за вражеских ударов Херсон частично остался без света. В настоящее время энергетики работают над его восстановлением.
Фото: войска РФ повредили железную дорогу в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)
На очередной террор россиян уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он связал массированный удар Путина по объектам энергетики с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - заметил Зеленский.
Фото: Зеленский отреагировал на атаку РФ и опубликовал фотографию (t.me/V_Zelenskiy_official)
Напомним, что перед этимпутинская армия массированно атаковала Украину в ночь с 26 на 27 апреля. В то время, как и за последнее время, целью также была энергетика. Вражеские ракеты были нацелены на Днепр, Ивано-Франковскую и Львовскую области. В эту ночь враг ударил по четырем теплоэлектростанциям, было серьезно повреждено оборудование.
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