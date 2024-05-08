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Росія атакувала три українські ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання

Україна, Середа 08 травня 2024 08:13
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Росія атакувала три українські ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання Фото: росіяни обстріли три ТЕС в Україні 8 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська обстріляли три українські теплоелектростанції. Обладнання станцій було пошкоджене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДТЕК, це вже п'ятий масовий обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масштабних обстрілів 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. Внаслідок атак було поранено 51 працівника, три енергетики загинули.

Масований обстріл України 8 травня

Цієї ночі росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях - Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

Росія також спрямувала ракети на Київ. У столиці лунали вибухи і працювала ППО.

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Росія атакувала три українські ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання
Росія атакувала три українські ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання
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