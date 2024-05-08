Росія атакувала три українські ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання

Російські війська обстріляли три українські теплоелектростанції. Обладнання станцій було пошкоджене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. Внаслідок атак було поранено 51 працівника, три енергетики загинули.

Як зазначили у ДТЕК, це вже п'ятий масовий обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масштабних обстрілів 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

Масований обстріл України 8 травня

Цієї ночі росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях - Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

Росія також спрямувала ракети на Київ. У столиці лунали вибухи і працювала ППО.

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