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Масований удар по Дніпропетровській області: четверо загиблих, десятки поранених

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Дніпропетровська область, Понеділок 10 жовтня 2022 14:04
Масований удар по Дніпропетровській області: четверо загиблих, десятки поранених Фото: внаслідок атаки на Дніпропетровську область четверо людей загинуло (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок масованої ворожої атаки на Дніпропетровську область четверо людей загинуло та 19 зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Він повідомив, що окупанти скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири з них знищили українські сили ППО.

"Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку", - написав голова ОВА.

Резніченко повідомив, що в області є серйозні руйнування.

Так, в одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Наразі без електроенергії понад 80 тисяч людей.

Зазначимо, що вночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами, РСЗВ та важкою артилерією. Пошкоджень зазнали 30 багатоповерхівок та приватних будинків, автомобілі, газопроводи та електромережі.

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку росіян.

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Дніпропетровська область
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