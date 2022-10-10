Окупанти вночі масово обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА показали наслідки
Російські війська вночі 10 жовтня масовано атакували Дніпропетровську область. Ворог застосував ракети, РСЗВ та важку артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Так, у Нікопольському районі окупнати вдарили по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Мирівській.
У самому Нікополі в результаті обстрілів пошкоджено 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газопроводи та електромережі. Також через обстріл понад дві тисячі мешканців залишилися без світла.
"Російські снаряди пошкодили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, магазини, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо обійшлося без постраждалих", - зазначив Резніченко.
Також він розповів, що у Криворізькому районі ворог "Ураганами" вдарив по Зеленодольській громаді.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська обстріляли низку областей України. Зокрема, окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300.
Крім того, вранці 10 жовтня ворог завдав ударів по Києву та Дніпру .
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