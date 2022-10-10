Окупанти вночі масово обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА показали наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко .

Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, у Нікопольському районі окупнати вдарили по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Мирівській.

У самому Нікополі в результаті обстрілів пошкоджено 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газопроводи та електромережі. Також через обстріл понад дві тисячі мешканців залишилися без світла.

"Російські снаряди пошкодили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, магазини, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо обійшлося без постраждалих", - зазначив Резніченко.

Також він розповів, що у Криворізькому районі ворог "Ураганами" вдарив по Зеленодольській громаді.