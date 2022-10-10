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Масований ракетний удар по Києву: п'ятеро загиблих, десятки постраждалих

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 12:33
Масований ракетний удар по Києву: п'ятеро загиблих, десятки постраждалих Фото: внаслідок ракетного обстрілу Києва загинули п'ять людей (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок масованого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури Києва 10 жовтня п'ятеро людей загинули, більше 20 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, сьогодні вранці Збройні сили Росії, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили масований ракетний обстріл житлових районів та цивільної інфраструктури столиці.

Так, найбільше потраплянь зафіксовано у центральній частині Києва. Наразі відомо про 5 загиблих та понад 20 постраждалих внаслідок атаки окупантів.

Окрім того, було пошкоджено будівлі вищого навчального закладу, житлові та офісні будинки у центрі столиці. Одна з ракет влучила у дитячий майданчик.

"За процесуального керівництва органів столичної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня міста України зазнали одного з найбільших ракетних ударів з початку вторгнення Росії у лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 70 ракет.

У Києві через масований ракетний обстріл повністю зупинили метро. Станції працюватимуть як укриття.

Вибухом також був пошкоджений центральний залізничний вокзал.

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