Масований ракетний удар по Києву: п'ятеро загиблих, десятки постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, сьогодні вранці Збройні сили Росії, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили масований ракетний обстріл житлових районів та цивільної інфраструктури столиці.

Так, найбільше потраплянь зафіксовано у центральній частині Києва. Наразі відомо про 5 загиблих та понад 20 постраждалих внаслідок атаки окупантів.

Окрім того, було пошкоджено будівлі вищого навчального закладу, житлові та офісні будинки у центрі столиці. Одна з ракет влучила у дитячий майданчик.

"За процесуального керівництва органів столичної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - сказано у повідомленні.