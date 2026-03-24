Масований обстріл України: скільки ракет та дронів "прорвали" українську ППО

Удар РФ по Україні у ніч на 24 березня

Російські війська сьогодні вночі, 24 березня, нанесли масований удар по Україні з використанням безпілотників та ракет різних типів.

Так, у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і будівлі готелю. Унаслідок ударів виникли пожежі, на місця подій оперативно прибули екстрені служби. Загалом, відомо про загибель двох людей. Ще 11 осіб дістали травми, їм було надано необхідну медичну допомогу.

Окрім того, російські війська ударним дроном атакували приміський поїзд сполученням Слатине – Харків. В результаті удару є загиблий та поранені.

Більше деталей про нічний комбінований обстріл росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.