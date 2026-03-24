Массированный обстрел Украины: сколько ракет и дронов "прорвали" украинскую ПВО

Российские войска ночью запустили по Украине десятки ракет и почти 400 дронов. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, но есть "прилеты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 24 марта противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования", - заявили в Воздушных силах.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 426 средств воздушного нападения:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 беспилотников различных типов:
При этом зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях, информация о трех вражеских ракетах уточняется.
Российские войска сегодня ночью, 24 марта, нанесли массированный удар по Украине с использованием беспилотников и ракет различных типов.
Так, в Полтавской общине зафиксировано повреждение жилых домов и здания гостиницы. В результате ударов возникли пожары, на места событий оперативно прибыли экстренные службы. В общем, известно о гибели двух человек. Еще 11 человек получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, российские войска ударным дроном атаковали пригородный поезд сообщением Слатино - Харьков. В результате удара есть погибший и раненые.
