Масований обстріл Луцька: на місто летіло близько 50 дронів та 5 ракет

"Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється", - зазначив Рудницький.

За його словами, наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу.

"І найголовніше – станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих", - додав керівник Волинської ОВА.