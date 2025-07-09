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Масований обстріл Луцька: на місто летіло близько 50 дронів та 5 ракет

Фото: війська РФ вночі масовано обстріляли Луцьк дронами та ракетами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вночі, 9 липня, нанесли комбінований удар по Луцьку з використанням близько 50 ударних безпілотників та 5 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Волинської ОВА Івана Рудницького.

"Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється", - зазначив Рудницький.

За його словами, наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу. 

"І найголовніше – станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих", - додав керівник Волинської ОВА.

Обстріли Луцька

Нагадаємо, що в ніч на 9 липня росіяни масово атакували Україну дронами, а також запускали ракети. Унаслідок атаки вибухи було чути в Києві та інших містах, але ключовою ціллю РФ стали західні регіони України.

Так, за словами мера міста, в ніч на 9 липня Луцьк пережив найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок удару виникли пожежі та є пошкодження.

Також росіяни били по Луцьку 6 червня. Зокрема, агресор випустив по місту 15 дронів і шість ракет. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, навчальні заклади. Крім того, ракети пошкодили готель, в якому перебували спортсмени збірної України з легкої атлетики.

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