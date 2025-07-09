Массированный обстрел Луцка: на город летело около 50 дронов и 5 ракет

"Этой ночью наша область снова подверглась массированной атаке. Фактически все летело на Луцк. Всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет. Сейчас информация о попадании уточняется", - отметил Рудницкий.

По его словам, сейчас продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива.

"И самое главное - по состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших или погибших", - добавил руководитель Волынской ОГА.