Масований обстріл Києва: у КМВА повідомили про загиблого

Раніше про руйнування у столиці внаслідок удару армії РФ повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на триповерхову офісну будівлю та територію дитсадка. Горить багатоповерховий будинок.

У Шевченківському районі пошкоджена нежитлова забудова, горить житловий будинок.

У Соломʼянському районі - пожежа в приватному будинку.

