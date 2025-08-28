Массированный обстрел Киева: в КГВА сообщили о погибшем

Один человек погиб в результате массированного удара российской армии по Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"К сожалению, имеем первую жертву из-за вражеской атаки. Предварительно погиб мужчина", - написал Тимур Ткаченко.
По состоянию на 04:45 известно о пяти пострадавших, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
В результате вражеской атаки зафиксированы дополнительные локации с повреждениями в Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах Киева. Предварительно пострадали частные дома, офисные и нежилые помещения.
Ранее о разрушениях в столице в результате удара армии РФ сообщал городской голова Киева Виталий Кличко.
В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на трехэтажное офисное здание и территорию детсада. Горит многоэтажный дом.
В Шевченковском районе повреждена нежилая застройка, горит жилой дом.
В Соломенском районе - пожар в частном доме.
Все, что известно о массированном обстреле Киева в ночь на 28 августа - в материале РБК-Украина.