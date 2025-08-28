Массированный обстрел Киева: в КГВА сообщили о погибшем

Ранее о разрушениях в столице в результате удара армии РФ сообщал городской голова Киева Виталий Кличко.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на трехэтажное офисное здание и территорию детсада. Горит многоэтажный дом.

В Шевченковском районе повреждена нежилая застройка, горит жилой дом.

В Соломенском районе - пожар в частном доме.

