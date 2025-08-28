Масований обстріл Києва: у КМВА повідомили про загиблого

Одна людина загинула внаслідок масованого удару російської армії по Києву.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовані додаткові локації з пошкодженнями в Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва. Попередньо постраждали приватні будинки, офісні та нежитлові приміщення.

Станом на 04:45 відомо про п'ятьох постраждалих, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"На жаль, маємо першу жертву через ворожу атаку. Попередньо загинув чоловік", - написав Тимур Ткаченко.

Раніше про руйнування у столиці внаслідок удару армії РФ повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на триповерхову офісну будівлю та територію дитсадка. Горить багатоповерховий будинок.

У Шевченківському районі пошкоджена нежитлова забудова, горить житловий будинок.

У Соломʼянському районі - пожежа в приватному будинку.

