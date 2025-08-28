Массированный обстрел Киева: в КГВА сообщили о погибшем

Фото: в Киеве известно о первой жертве ничего обстрела РФ (Getty Images)

Один человек погиб в результате массированного удара российской армии по Киеву.

"К сожалению, имеем первую жертву из-за вражеской атаки. Предварительно погиб мужчина", - написал Тимур Ткаченко. По состоянию на 04:45 известно о пяти пострадавших, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. В результате вражеской атаки зафиксированы дополнительные локации с повреждениями в Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах Киева. Предварительно пострадали частные дома, офисные и нежилые помещения.