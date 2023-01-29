Масований обстріл Херсону: кількість жертв зросла

Сьогодні, 26 січня військові Російської Федерації масовано обстрілюють Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона", - заявив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, інформація про кількість поранених ще уточнюється.