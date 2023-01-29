Масований обстріл Херсону: кількість жертв зросла
Фото: кількість жертв в наслідок сьогоднішнього обстрілу Херсону зросла (GettyImages)
Сьогодні, 26 січня військові Російської Федерації масовано обстрілюють Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона", - заявив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
За його словами, інформація про кількість поранених ще уточнюється.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли херсонську обласну клінічну лікарню, в результаті чого було поранено медичну сестру.
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