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Масований обстріл Херсону: кількість жертв зросла

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Херсон, Неділя 29 січня 2023 16:43
Масований обстріл Херсону: кількість жертв зросла Фото: кількість жертв в наслідок сьогоднішнього обстрілу Херсону зросла (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 січня військові Російської Федерації масовано обстрілюють Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона", - заявив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, інформація про кількість поранених ще уточнюється.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли херсонську обласну клінічну лікарню, в результаті чого було поранено медичну сестру.

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Херсон Війна Росії проти України
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