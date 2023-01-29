Массированный обстрел Херсона: количество жертв возросло
Фото: количество жертв в результате сегодняшних обстрелов Херсона возросло (GettyImages)
Сегодня, 26 января, военные Российской Федерации массированно обстреливают Херсон из артиллерии. Сейчас известно о трех погибших в результате обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".
"В настоящее время известно о трех погибших в результате сегодняшних обстрелов Херсона", - заявил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.
По его словам, информация о количестве раненых еще уточняется.
Напомним, что сегодня россияне обстреляли херсонскую областную клиническую больницу, в результате чего была ранена медицинская сестра.
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