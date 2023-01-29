Массированный обстрел Херсона: количество жертв возросло

Сегодня, 26 января, военные Российской Федерации массированно обстреливают Херсон из артиллерии. Сейчас известно о трех погибших в результате обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"В настоящее время известно о трех погибших в результате сегодняшних обстрелов Херсона", - заявил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников. По его словам, информация о количестве раненых еще уточняется.