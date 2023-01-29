ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Массированный обстрел Херсона: количество жертв возросло

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 29 января 2023 16:43
Массированный обстрел Херсона: количество жертв возросло Фото: количество жертв в результате сегодняшних обстрелов Херсона возросло (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 января, военные Российской Федерации массированно обстреливают Херсон из артиллерии. Сейчас известно о трех погибших в результате обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"В настоящее время известно о трех погибших в результате сегодняшних обстрелов Херсона", - заявил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По его словам, информация о количестве раненых еще уточняется.

Напомним, что сегодня россияне обстреляли херсонскую областную клиническую больницу, в результате чего была ранена медицинская сестра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору